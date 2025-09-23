Με αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή θα εμφανιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη για τον αγώνα με τον Αστέρα, στο πλαίσιο της 2ης ημέρας του Κυπέλλου Ελλάδας (League Phase).

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία έχει αρκετές απουσίες βασικών αλλά και παικτών που ο Βάσκος χρησιμοποιεί στο ροτέισον.

Όπως κι εναντίον του Παναθηναϊκού την Κυριακή, δεν είναι διαθέσιμοι οι ανέτοιμοι Ροντινέι, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, ο Σιπιόνι (ελαφρύ διάστρεμμα στον αγώνα με το «τριφύλλι») και οι Ρέτσος, Ορτέγκα, Τζολάκης, τους οποίους ο προπονητής τους θα ξεκουράσει.

Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά φέτος ο Βέζο, ενώ ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε και τον Λιατσικούρα. Αναλυτικά:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.