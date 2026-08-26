Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας ότι στη διάθεση του κόσμου τέθηκαν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (30/8, 21:00), για τη 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με το 1-0 επί του Ατρόμητου, ο Ολυμπιακός θέλει να μπει με το «δεξί» και στα εκτός έδρας παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική.

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