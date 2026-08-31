Με τη δυναμική παρουσία των οπαδών στο πλευρό του, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί το Σάββατο (05/09) στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 κόντρα στον Αστέρα AKTOR και το απόλυτο στις δύο πρώτες «στροφές» του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ταξιδέψει στον Βόλο με μοναδικό στόχο, το «3 στα 3».

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