Στην τελική φάση μπήκαν οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με την πλευρά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας τους και τη διατήρηση του Μαροκινού φορ στο λιμάνι.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να ανέβασε την οικονομική του πρόταση, φτάνοντας σε επίπεδα κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν μπόνους κατάκτησης στόχων, δείχνοντας έτσι ξεκάθαρα την πρόθεσή του να «δέσει» τον βασικό του φορ, του οποίου οι οικονομικές απαιτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζουν τα 4,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

