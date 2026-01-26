Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει στο Άμστερνταμ ο Ολυμπιακός για την αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ, αφού ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ έχει μυϊκό πρόβλημα στην γάμπα και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Ολλανδούς.

Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τον Άγιαξ την ερχόμενη Τετάρτη (28/1, 22:00), σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Όπως όλα δείχνουν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Ουκρανό φορ, ο οποίος μάλλον δεν θα ακολουθήσει καν την αποστολή.