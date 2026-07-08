Αλλαγή στην ώρα προέκυψε στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την βελγική Λέουβεν.

Η δεύτερη αναμέτρηση για τους «ερυθρόλευκους» στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, θα διεξαχθεί το Σάββατο (11/7) και αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15:00.

Όπως έγινε γνωστό η σέντρα θα γίνει μισή ώρα νωρίτερα και το ματς θα ξεκινήσει στις 14:30.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις (19:00, Cosmote Sport 1) την πολωνική Ράκοβ, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του στην Ολλανδία.