Στον αστερισμό του πρώτου αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, για τα πλέι οφ του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD) στο «Γ. Καραϊσκάκης», κινούνται άπαντες στον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να κάνουν απέναντι στις «ασπιρίνες» το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ποντάροντας φυσικά πολλά στον αρχισκόρερ τους, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Μάλιστα ο Μαροκινός στράικερ εμφανίστηκε με νέο look στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρόλευκων», πριν από την αναμέτρηση απέναντι στους Γερμανούς.

Πιο συγκεκριμένα ο γκολεαδόρ των Πειραιωτών, υιοθέτησε ένα μάχιμο look, καθώς αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι του.