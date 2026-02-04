Οι τρομερές εμφανίσεις του Σάντιαγκο Έσε στο φετινό Champions League, έχουν κάνει αίσθηση στον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να τον εντάξει στην εθνική Αργεντινής.

Ο 24χρόνος μέσος του Ολυμπιακού συνέβαλε τα μέγιστα ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να καταφέρουν να μπουν στην 24αδα της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ειδικά στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν και Άγιαξ ο Αργεντινός μέσος ήταν το σημείο αναφοράς των Πειραιωτών.

Οι εμφανίσεις αυτές έφθασαν τον Έσε μέχρι την πόρτα της «αλμπισελέστε» καθώς σύμφωνα με την La Nacion, ο Λιονέλ Σκαλόνι σκέφτεται το ενδεχόμενο να καλέσει τον ποδοσφαιριστή σε μια από τις επόμενες κλήσεις της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Παράλληλα στο εν λόγω δημοσίευμα τονίζεται πως και ομάδες της Premier League και της La Liga έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον χαφ των Πειραιωτών.

Το δημοσίευμα της La Nacion αναφέρει:

«Στα 24 του χρόνια, ο Σαντιάγο Έσε διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις κομβικές μονάδες του πιο ανταγωνιστικού Ολυμπιακού των τελευταίων δεκαετιών, η παρουσία και η επιρροή του στο Champions League μπορεί να αποτελέσουν το μεγάλο άλμα στην πορεία του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ομάδες της Premier League και της La Liga έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους πάνω του. Παράλληλα, με βάση τις εμφανίσεις και τη σταθερότητά του, το όνομά του φέρεται να βρίσκεται στις σκέψεις του Λιονέλ Σκαλόνι ενόψει μελλοντικών κλήσεων στην εθνική Αργεντινής, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει.

Ο Ολυμπιακός, συνηθισμένος να κυριαρχεί εντός συνόρων, ονειρεύεται πλέον να κάνει ένα ακόμη βήμα στην Ευρώπη. Με γερά θεμέλια, έναν έμπειρο προπονητή, έναν σύλλογο με βαριά ιστορία και τρεις Αργεντινούς στο ρόστερ του, ο Έσε πέτυχε το γκολ, ηγήθηκε μέσα στο γήπεδο και επιβεβαίωσε ότι η τωρινή του φόρμα τον κατατάσσει ήδη ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου στο εξωτερικό».