Με τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Μέχντι Ταρέμι να βρίσκει δίχτυα το Ιράν επιβλήθηκε με 3-0 σκορ της Ινδίας, στο δεύτερο παιχνίδι τους για τη φάση των ομίλων του CAFA Nations Cup 2025, που διεξήχθη σήμερα (1/9) στο Hisor Central Stadium.

Στο 59΄ ο Αμιρχοσεΐν Χοσεϊνζαντέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κεϊρόζ, ο Αλί Αλιπούρ, που πέρασε ως αλλαγή, ανέβασε τον δείκτη του σκορ το 2-0 στο 89΄, ενώ στις καθυστερήσεις το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών ολοκλήρωσε με άψογο τρόπο μία ακόμη υποδειγματική επιθετική ενέργεια, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Jahanbakhsh with a great assist for Taremi. We have seen Ghalenoei apply direct build up plays numerous times and it is highly effective. Keeper to target man -> Lay off -> Overload the final third -> One pass creates goal scoring opportunity. It took 3 passes to score this. pic.twitter.com/yTw4qVulNb — Regista🇮🇷 (@PersianRegista) September 1, 2025

Επόμενος αντίπαλος για την Ινδία είναι το Αφγανιστάν (2/9), ενώ το Ιράν θα αντιμετωπίσει το Τατζικιστάν, την ίδια ημέρα.