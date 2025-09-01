Με τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Μέχντι Ταρέμι να βρίσκει δίχτυα το Ιράν επιβλήθηκε με 3-0 σκορ της Ινδίας, στο δεύτερο παιχνίδι τους για τη φάση των ομίλων του CAFA Nations Cup 2025, που διεξήχθη σήμερα (1/9) στο Hisor Central Stadium.

Στο 59΄ ο Αμιρχοσεΐν Χοσεϊνζαντέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κεϊρόζ, ο Αλί Αλιπούρ, που πέρασε ως αλλαγή, ανέβασε τον δείκτη του σκορ το 2-0 στο 89΄, ενώ στις καθυστερήσεις το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών ολοκλήρωσε με άψογο τρόπο μία ακόμη υποδειγματική επιθετική ενέργεια, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Επόμενος αντίπαλος για την Ινδία είναι το Αφγανιστάν (2/9), ενώ το Ιράν θα αντιμετωπίσει το Τατζικιστάν, την ίδια ημέρα.

