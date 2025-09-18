Στο «Μονζουίκ» θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, το παιχνίδι (21/10, 19:45) του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Οι εργασίες στο «Καμπ Νου» δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και η UEFA ενημέρωσε την Πέμπτη (18/9) πως ο αγώνας των Καταλανών με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της League Phase θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ».

Κάτι που πιθανότατα θα επηρεάσει και το αμέσως επόμενο παιχνίδι των «μπλαουγκράνα», αυτό με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως γίνονται μεγάλες προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι βασικές εργασίες στο «Καμπ Νου» και να «ανοίξει» τις πύλες του έστω και με περιορισμένη χωρητικότητα.

Το «θέμα» ωστόσο, για την Μπαρτσελόνα είναι πως με βάσει του κανονισμούς της UEFA όλοι οι εντός έδρας αγώνες μίας ομάδας στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα πρέπει να διεξάγονται στο ίδιο γήπεδο.

Ως εκ τούτου, εφόσον υποδεχθεί στο «Μονζούικ» την Παρί, θα πρέπει να παίξει εκεί και τα υπόλοιπα παιχνίδια της, άρα κι αυτό με τον Ολυμπιακό.