Στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» η εν ελλάδι μητέρα των μαχών, με την οποία κλείνει η αυλαία της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στο «Γ. Καραϊσκάκης», ψάχνοντας τη νίκη για διαφορετικούς όμως λόγους.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει το τρίποντο για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου ανέβηκε η ΑΕΚ νωρίτερα μετά την άνετη επικράτησή της επί του Πανσερραϊκού, ενώ από τη μεριά του το συγκρότημα του Μπενίτεθ «καίγεται» για το τρίποντο στη μάχη που δίνει για την είσοδό του στην τετράδα.

