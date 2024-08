Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα τη φανέλα της ομάδας για τη νέα σεζόν, που ο σύλλογος του Πειραιά συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Η φανέλα αυτή συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Τα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο για το πάθος και το λευκό για την αγνή αγάπη, αλλά και το χρυσό για τη θρυλική δόξα και ιστορία του δαφνοστεφανωμένου έφηβου, όπως σχετικά αναφέρει η ομάδα.

Μάλιστα, στη μίνι ταινία που παρουσιάστηκε η επετειακή εμφάνιση, φίλαθλοι του Ολυμπιακού κάνουν βόλτα σε γειτονιές του Πειραιά, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ομάδας, για να καταλήξουν όλα σε ένα παραδοσιακό καφενείο, στον τοίχο του οποίου υπήρχαν λάβαρα και κασκόλ του Ολυμπιακού.

OLYMPIACOS F.C. 24 / 25 HOME JERSEY 🔴⚪️

100 χρόνια τώρα. Εμείς για εσάς. Και εσείς για εμάς.

Μαζί γράφουμε ένδοξη θρυλική ιστορία.

Celebrating 100 years. You and we, together for each other.

Together we write our Legend’s glorious history.#Olympiacos #WeKeepOnDreaming… pic.twitter.com/KwFLAHQGDn

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 2, 2024