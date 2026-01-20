Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και θεωρείται πλέον δεδομένο πως θα βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για την μάχη απέναντι στην Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

O Μαροκινός σέντερ φορ μετά τον τεράστια χαμένη ευκαιρία της χώρας του να στεφθεί πρωταθλήτρια Αφρικής δεν έχασε καιρό και φρόντισε να έρθει Ελλάδα έγκαιρα ώστε να δώσει το παρών στον αποψινό «τελικό» απέναντι στους Γερμανούς.

Τις λεπτομέρειες του ταξιδιού ανέλαβαν οι ερυθρόλευκοι ώστε ο 32 χρόνος στράικερ να επιστρέψει στην ώρα του και έτσι ο ίδιος παρέα με την οικογένεια του και τον ατζέντη του ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας το ταξίδι για την Αθήνα.

