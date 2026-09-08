Στον Ολυμπιακό, επιθυμούν να γεμίσει σήμερα το Καραϊσκάκης στον αγώνα με τον Βόλο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, γι΄αυτό και είναι ιδιαίτερα προσιτές οι τιμές στις οποίες θα διατίθενται τα εισιτήρια.

Οι τιμές τους ορίστηκαν στα 10, 15, 20 και 25 ευρώ, ανάλογα με τη θέση, ενώ υπάρχουν επίσης εισιτήρια των 100 ευρώ για τις θέσεις VIP και των 150 ευρώ για τις VVIP.

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