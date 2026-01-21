Την Τετάρτη (21/1) από τις 16:00 έως και την Πέμπτη (22/1) στις 20:00 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον «τελικό» του Ολυμπιακού στην Ολλανδία απέναντι στον Άγιαξ όπως έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση η «ερυθρόλευκη» ομάδα.

Οι Πειραιώτες μετά την συγκλονιστική νίκη απέναντι στην Λεβερκούζεν με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League έχουν μπει για τα καλά στο «κόλπο» της πρόκρισης στα νοκ αουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στην τελευταία «στροφή» της League Phase ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του θα παίξουν τα «ρέστα» τους στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ για να βρεθούν εντός 24αδας.

