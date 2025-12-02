Το πιο κομβικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι εκείνο που θα δώσει σε μια εβδομάδα στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Οι φίλοι της πειραϊκής ομάδας που θέλουν να ταξιδέψουν για να ενισχύσουν την ομάδα του μπορούν από σήμερα να αγοράζουν τα εισιτήριά τους, με την τιμή τους να είναι 30 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League απέναντι στην Kairat Almaty που θα διεξαχθεί στο «Astana Arena» την Τρίτη 09/12/2025 στις 20:30 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ιντερνέτ www.olympiacos.org θα ξεκινήσει την Τρίτη 02/12 από τις 17:00 έως την Δευτέρα 08/12 16:00 ή έως την εξάντλησή τους). Για την αγορά τους θα είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

*Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβαν κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω

*Μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας την κάρτα φιλάθλου 2025/2026 (όσοι δεν την έχουν μπορούν να την προμηθευτούν από το www.olympiacossfp.gr).

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου (διαβατήριο).

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF και θα είναι ονομαστικά.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 30€».