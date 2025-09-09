Σε κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό.

Ο πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τη μακεδονική ομάδα το Σάββατο (13/9, 18:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, στο πρώτο εφετινό εντός έδρας παιχνίδι της Super League ενώπιον του κοινού του, αφού η πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Όπως ενημέρωσε η πειραϊκή ομάδα, τέσσερις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνάντησης δεν έχουν απομείνει παρά μόνο 4.000 εισιτήρια, για τα οποία εκτιμάται ότι θα διατεθούν μέχρι ενός.