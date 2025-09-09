Σε κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό.

Ο πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τη μακεδονική ομάδα το Σάββατο (13/9, 18:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, στο πρώτο εφετινό εντός έδρας παιχνίδι της Super League ενώπιον του κοινού του, αφού η πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Όπως ενημέρωσε η πειραϊκή ομάδα, τέσσερις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνάντησης δεν έχουν απομείνει παρά μόνο 4.000 εισιτήρια, για τα οποία εκτιμάται ότι θα διατεθούν μέχρι ενός.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #Ολυμπιακός