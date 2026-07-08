Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους θα δώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ράκοβ (19:00, Cosmote Sport 1).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν την ανεπίσημη πρεμιέρα τους για τη σεζόν 2026-27 και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει μία πολύ καλή ευκαιρία να κάνει δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα, εν όψει των προκριματικών του Champions League.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός σε λιγότερο από ένα μήνα θα δώσει το πρώτο του επίσημο ευρωπαϊκό ματς.

Η Ράκοβ, που αγωνίζεται στο Πολωνικό πρωτάθλημα, τερμάτισε στην τέταρτη θέση την προηγούμενη σεζόν και έχει στο ρόστερ της τον Στράτο Σβάρνα.

Στο φιλικό θα βρεθούν και φίλοι του Ολυμπιακού από την Ολλανδία με εισιτήριο 7,5 ευρώ!