Σε «γάμο» θα καταλήξει, όπως όλα δείχνουν το «φλερτ» του Ολυμπιακού με τον Πέταρ Στάνιτς, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία και τη Σερβία, οι Πειραιώτες τα έχουν βρει ουσιαστικά με τη Λουντογκόρετς για τη μετακίνηση του 24χρονου μεσοπιθετικού στο λιμάνι.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες των δύο ομάδων φέρονται να έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή, το κόστος της οποίας αναμένεται να αγγίξει τα οκτώ εκατ. ευρώ και πλέον απομένουν τα τυπικά για να σφραγιστεί το deal.

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