Στις 22:00 (ΜΕGA-Cosmote Sport 2) θα ξεκινήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αν και το έργο τους απέναντι στη «βασίλισσα» είναι εκ προοιμίου εξαιρετικά δύσκολο, οι «ερυθρόλευκοι», με «όπλο» την καυτή έδρα τους, θα προσπαθήσουν να κάνουν την υπέρβαση, κυνηγώντας την πρώτη τους νίκη στην εφετινή διοργάνωση.

Οι «μερένχες» δεν έχουν βρει τα αγωνιστικά πατήματά τους μέχρι στιγμής, ωστόσο διαθέτουν ένα ρόστερ γεμάτο από αστέρες, που μπορούν να κάνουν τη ζημιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρεάλ ταξίδεψε στην Ελλάδα με πολλές και σημαντικές απουσίες (Κουρτουά, Μιλιτάο, Χούισεν, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Καρβαχάλ), αλλά και με σοβαρό πρόβλημα στα αποδυτήρια, καθώς πολλοί παίκτες έχουν «χαλάσει» τη σχέση με τον προπονητή τους, προεξάρχοντος του Βινίσιους.

Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος στους εντός έδρας αγώνες του απέναντι στη Ρεάλ και ελπίδα όλων είναι να μην κανει σεφτέ απόψε η ομάδα της Μαδρίτης στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αναμετρηθεί οκτώ φορές στο Champions League, με την ισπανική ομάδα να μετρά τέσσερις νίκες, έναντι μίας νίκης των «ερυθρόλευκων». Στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα στις μονομαχίες εναντίον της Ρεάλ, με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες σε τέσσερις αγώνες.

Οι «Μπλάνκος» βρίσκονται στην έβδομη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια τους στη φάση του πρωταθλήματος, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 31η θέση με δύο βαθμούς.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Νίκο Μπότη.

Όσο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Ντάνι Καρβαχάλ (γόνατο), Έντερ Μιλιτάο (βουβωνική χώρα) και Φράνκο Μασταντουόνο (βουβωνική χώρα) είναι εκτός μάχης, όπως και οι Αντόνιο Ρούντιγκερ (μυϊκός τραυματισμός), Αουρελιέν Τσουαμενί (οπίσθιος μηριαίος), Νταβίντ Αλάμπα (μυϊκός τραυματισμό). Εκτός μάλιστα τέθηκε και ο τερματοφύλακας Τιμπό Κουρτουά, που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ενώ πρόβλημα της τελευταίας στιγμής υπήρξε και με τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος επίσης τέθηκε νοκ-άουτ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των νταμπλούχων Ελλάδας για το παιχνίδι με τους «μερένχες», δίνοντας φανέλα βασικού στον Μουζακίτη αντί του Έσε

Πιο συγκεκριμένα ο Κωνσταντής Τζολάκης θα είναι κάτω από τα ερυθρόλευκα γκολπόστ, έχοντας μπροστά του από αριστερά προς τα δεξιά τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι.

Ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη θα συνθέσουν το δίδυμο στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ζέλσον να είναι στα δύο «φτερά» και τον Τσικίνιο να είναι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Ρεάλ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους