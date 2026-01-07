Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και κοινή διάθεση για συνέχιση της πορείας τους.

Οι φετινές εμφανίσεις του 30χρονου Πορτογάλου εξτρέμ έχουν πείσει τους «ερυθρόλευκους» ότι αποτελεί κομβικό κομμάτι του ρόστερ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει εισηγηθεί ξεκάθαρα την παραμονή του. Ο Ζέλσον δείχνει να έχει βρει τη σταθερότητα που αναζητούσε, αφήνοντας πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν στο παρελθόν.

