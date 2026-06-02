Στο μεταγραφικό «κάδρο» του Ολυμπιακού φέρεται να έχει μπει ο Αντρές Γκαρθία, σύμφωνα με αναφορές από το εξωτερικό που εμπλέκουν τους «ερυθρόλευκους» με τον Ισπανό αμυντικό της Άστον Βίλα.

Ο 23χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος ανήκει στους κατόχους του Europa League, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, καθώς αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 από τη Λεβάντε, έναντι περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε έχει καταγράψει 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.

