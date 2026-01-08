Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ασφυκτικό αγωνιστικό πρόγραμμα καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες, γεγονός που έχει ανοίξει στον Πειραιά τη συζήτηση για το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης.

Πρόκειται για το ματς που είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο, μεταξύ δύο κομβικών αγώνων υψηλής έντασης: Αυτόν με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο στο οποίο θα κριθεί και η πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, κι αυτόν που ακολουθεί με την Λεβερκούζεν για τη League Phase του Champions League.

