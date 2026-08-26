Τέσσερις ώρες χρειάστηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να εξαντλήσουν τα εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση για το ματς με τον Αστέρα στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή (30/8, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα εισιτήρια κόστιζαν 25 ευρώ για τη Θύρα 4, καθώς η Θύρα 1 θα παραμείνει κλειστή λόγω εργασιών. Οι φίλοι των γηπεδούχων έχουν βρεθούν στις Θύρες 1 και 2.