Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Αντρέ Λουίζ.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν σήμερα την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ελλάδας συμβόλαιο έως το 2030.

Ο 23χρονος άσος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκε στο Άμστερνταμ, όπου η νέα του ομάδα πανηγήρισε τη σπουδαία πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ρίο Άβε και αποτελεί την πρώτη χειμερινή μεταγραφή των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Αντρέ Λουίς. Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου 2002, προέρχεται από τη Rio Ave, με την οποία εφέτος πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε 19 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Προηγούμενη ομάδα του στην Πορτογαλία ήταν η Estrela Amadora (41 συμμετοχές, έξι γκολ).

Ο Λουίς ξεκίνησε στο Rio de Janeiro από τα τμήματα υποδομής της América FC, από όπου μεταπήδησε σε αυτά της Flamengo. To 2021 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Flamengo, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ.

Αντρέ, καλώς ήλθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».