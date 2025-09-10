O Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι.

Ο 20χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός θα ενισχύσει αρχικά τη Β’ ομάδα της ομάδας του Πειραιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17. Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich. Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό.»