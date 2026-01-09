Με την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός Β’.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν σήμερα τον 23χρονο Ισπανό εξτρέμ, ο οποίος στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στον Βόλο, έχοντας με τους Θεσσαλούς 2 γκολ και 1 ασίστ σε 9 παιχνίδια.

Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί επίσης σε Σεβίλλη, Μαρίτιμο, Νουμάνθια και Ίμπιθα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα.

Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Sevilla, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Maritimo, και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Numancia. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην UD Ibiza.

Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».