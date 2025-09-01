Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έφτασε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας στο «Ελ. Βενιζέλος», όπου οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων είχαν μεταβεί από νωρίς, δημιουργώντας μία εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Ο Ποντένσε θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ πρόθεση του συλλόγου, φυσικά, είναι να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ για τον δανεισμό του βραχύσωμου εξτρέμ, ο οποίος πίεσε αρκετά προκειμένου να φορέσει και πάλι τη φανέλα των νταμπλούχων Ελλάδας.

Με τον Ολυμπιακό ο 29χρονος άσος μετρά συνολικά 115 συμμετοχές με απολογισμό 28 τέρματα και 27 ασίστ, έχοντας μάλιστα σημαντική συμβολή στην ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών έδωσαν δυναμικό παρών στο «Ελ. Βενιζέλος»: