Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη νοκ άουτ φάση του Champions League συμπεριελήφθησαν κανονικά τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ.

Οι δύο ποδοσφαριστές που ήρθαν πακέτο από τη Ρίο Άβε αντικατέστησαν στη σχετική λίστα τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ.

Εκτός λίστας παραμένει ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ενώ στη λίστα Β’ βρίσκονται οι Μουζακίτης και Λιατσικούρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρωταθλητές θα υποδεχθούν τη Λεβερκούζεν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00 στη Γερμανία.

Η λίστα του Ολυμπικού:

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.