Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Αμάρ Μίλισιτς, ο οποίος θα στελεχώσει την β’ ομάδα. Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν αρχηγός της Άντερλεχτ και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα του Βελγίου για τις θέσεις της άμυνας.

Ο Μίλισιτς αποκτήθηκε με προοπτική να βοηθήσει και την πρώτη ομάδα στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αμάρ Μίλισιτς.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός γεννημένος στο Βέλγιο στις 30 Ιανουαρίου 2007 ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Beerschot και από το 2019 αγωνιζόταν στην Ακαδημία της Anderlecht, απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με την U15 του Βελγίου.

Αμάρ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»