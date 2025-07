Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στον Ολυμπιακό. Το απόγευμα της Δευτέρας (28/07) έγινε γνωστό πως οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Κόμο για την απόκτηση του 28χρονου Βραζιλιανοϊταλού ακραίου επιθετικού, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντικότατο ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης φυσικά έπαιξε και η παρουσία του ισχυρού άνδρα της πειραϊκής ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο κυριακάτικο φιλικό του ιταλικού συλλόγου με αντίπαλο τον Άγιαξ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Στρεφέτσα θα ταξιδέψει απόψε στο Λονδίνο ώστε να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και αύριο, Τετάρτη (30/07), θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.

