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Ακόμη ένα νέο όνομα προστέθηκε στη μακρά μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι ένα τυχαίο όνομα… πρόκειται για τον Ταουφίκ Μπενταγιέμπ που προέρχεται από μία εντυπωσιακή σεζόν στη Γαλλία.
Η είδηση όμως γίνεται ευρέως γνωστή μέσω Ιταλίας, εκεί όπου ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντούλα γράφει πως οι Πειραιώτες συγκαταλέγονται στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Ταουφίκ Μπενταγιέμπ.
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