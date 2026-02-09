Η απουσία του Λορέντσο Πιρόλα ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την άμυνα του Ολυμπιακού να στερείται τις πολύτιμες υπηρεσίες ενός από τους πιο σταθερούς της παίχτες. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει πώς και πώς την επιστροφή του Ιταλού στόπερ σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Ο βασικός στόχος είναι ο Πιρόλα να προλάβει το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ωστόσο δεν αποκλείεται να πάρει πρώτα κάποια λεπτά συμμετοχής στο ματς του Σαββάτου με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά.

Το τεχνικό επιτελείο θέλει να αποφύγει το ρίσκο να επιστρέψει ο Ιταλός απευθείας σε έναν αγώνα υψηλής έντασης και απαιτήσεων, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, έπειτα από απουσία περίπου τριών εβδομάδων. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο της σταδιακής επαναφοράς του, ώστε να μπει ξανά ομαλά στη ροή των αγώνων.

