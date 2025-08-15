Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι για τον Ολυμπιακό το όνομα του 19χρονου εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, Σαντίνο Αντίνo.

Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αργεντινή, αλλά και εξειδικευμένη ιστοσελίδα transferfeed, σημειώνοντας ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας στρέφονται και πάλι στην περίπτωσή του «καθώς δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιος για τον Ζένον.

Ο Ολυμπιακός είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να αποκτήσει τον εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, αλλά το φλερτ των δύο πλευρών δεν κατέληξε σε… γάμο.

Τώρα, η ελληνική ομάδα φαίνεται να επιστρέφει για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του παίκτη από την ομάδα της Αργεντινής.

Ο Αντίνο κατέχει ιταλικό διαβατήριο και έχει πετύχει πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 37 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ».

Την Πέμπτη ο 19χρονος άσος πέτυχε ένα φανταστικό γκολ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Γοδόι Κρουζ με την Ατλέτικο Μινέιρο, για τη φάση των «16» του Copa Sudamericana.

Atlético-MG 0x1 Godoy Cruz ⚽️ Santino Andino 🏆 Sul-americana | Oitavas (ida) pic.twitter.com/TBArrIoiOV — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 14, 2025

Η τελευταία προσφορά που φέρεται, σύμφωνα με ΜΜΕ, να είχε κάνει ο Ολυμπιακός στην Γοδόι Κρουζ, ήταν ύψους 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη.