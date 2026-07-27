Οι Γάλλοι συνδέουν εκ νέου τον Ολυμπιακό με τον Αργεντινό διεθνή αμυντικό Νικολάς Ταλιαφίκο. Ο 34χρονος διεθνής Αργεντινός έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του με τη Λυών και στη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι υποψήφιος για την απόκτησή του.

Μάλιστα έχει αναφερθεί ότι μπορεί να φτάσει στον Πειραιά ως… προϊόν ανταλλαγής με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ, που αγωνίστηκε μετά το χειμώνα ως δανεικός στη γαλλική ομάδα, η οποία επιθυμεί να τον κρατήσει.

Ο Ταλιαφίκο έχει αγωνιστεί 83 φορές, έχει σκοράρει ένα γκολ και έχει παίξει και στους επτά αγώνες της Εθνικής του ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Αργεντινός αμυντικός κατέχει επίσης ιταλικό διαβατήριο και εντάχθηκε στη Λυών τον Ιούλιο του 2022 από τον Άγιαξ έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Transfermarkt εκτιμά την τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τον Ολυμπιακό, δημοσιεύματα σημειώνουν ότι για τον παίκτη έχουν ενδιαφερθεί η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.