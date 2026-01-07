Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Γουέσλι της Αλ Νασρ για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, οι «ερυθρόλευκοι» κοιτούν τον εξάμηνο δανεισμό με οψιόν αγοράς του 20χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Για τον Γουέσλι υπάρχει ενδιαφέρον και από Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Σαχτάρ, αλλά και τη Φλαμένγκο, ενώ η Αλ Νασρ εμφανίζεται ανοιχτή τόσο σε δανεισμό όσο και σε πώληση, με τις απαιτήσεις της να ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr