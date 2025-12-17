Μεταξύ των βασικών στόχων της Μπεσίκτας για την ενίσχυση στη νευραλγική θέση του τερματοφύλακα παρουσιάζεται από τουρκικό δημοσίευμα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη γειτονική χώρα, οι «αετοί» έχουν βάλει στο μεταγραφικό στόχαστρό τους τον Έλληνα διεθνή γκολκίπερ του Ολυμπιακού, έπειτα από θετική εισήγηση του προπονητή της ομάδας, Σεργκέν Γιαλτσίν, ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα το αγωνιστικό προφίλ του 22χρονου πορτιέρο και τις προοπτικές εξέλιξής του.

Σύμφωνα, με το bjktaraftar.net, η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Τζολάκη ακόμη και στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, προσφέροντας μάλιστα μέχρι και 20 εκατ. ευρώ.

Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται ότι τον Τζολάκη παρακολουθεί η Λίβερπουλ, καθώς και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι.

Ο 22χρονος τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027.

Την εφετινή σεζόν ο Χανιώτης γκολκίπερ μετράει 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 10 «clean sheets».