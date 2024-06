Η επιτυχία του Ολυμπιακού να κατακτήσει το Conference League ξέφυγε από τα όρια της Ευρώπης, διέσχισε τον Ατλαντικό και… προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη και στον εμβληματικό πύργο του Nasdaq, στην περίφημη Times Square.

Το αμερικανικό χρηματιστήριο συνεχάρη τους «ερυθρόλευκους» για την επιτυχία τους δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό βίντεο για να υπογραμμίσει ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό Κύπελλο, σε διασυλλογικό επίπεδο.

«Ο Ολυμπιακός στον εμβληματικό πύργο του Nasdaq στην Times Square της Νέας Υόρκης!

Με ένα εντυπωσιακό μήνυμα το Nasdaq συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, την πρώτη Ελληνική ομάδα όπου κατέκτησε Ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο! Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ταξιδεύει υπερήφανα την ελληνική σημαία σε όλο τον κόσμο!», αναφέρει η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ στο «Χ».

🔴⚪️🇬🇷🌎 Olympiacos at the iconic Nasdaq tower in Times Square, New York!

With an impressive message, Nasdaq congratulated Olympiacos of Greece for winning the UEFA Europa Conference League, the first Greek team ever to win a European trophy in football! Olympiacos continues to… pic.twitter.com/C1k16eSrJT

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 25, 2024