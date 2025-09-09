Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα νούμερα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Αναλυτικά:
1. Πασχαλάκης, 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 8. Νασιμέντο, 9. Ελ Κααμπί, 10. Μαρτίνς, 11. Γιάρεμτσουκ, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 20. Κοστίνια, 21. Βέζο, 22. Τσικίνιο, 23. Ροντινέι, 27. Στρεφέτσα, 31. Μπότης, 32. Έσε, 39. Μάνσα, 45. Ρέτσος, 56. Ποντένσε, 67. Λιατσικούρας, 70. Μπρούνο, 80. Πνευμονίδης, 88. Τζολάκης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι, 99. Ταρέμι.