Τον πιο σημαντικό αγώνα του στην εφετινή League Phase του Champions League θα δώσει το βράδυ της Τρίτης (20/01, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD και MEGA) ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Λεβερκούζεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αυριανού αγωνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση για τη συμμετοχή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο εν λόγω ματς.

Ο Βάσκος τεχνικός επισήμανε ότι ο Μαροκινός φορ, ο οποίος έφτασε μέχρι τον τελικό του Κόπα Άφρικα με τα «λιοντάρια του Άτλαντα», βλέποντας ωστόσο τη Σενεγάλη να παίρνει το τρόπαιο στην παράταση, θα ταξιδέψει σήμερα για την Ελλάδα.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι ευελπιστεί να βρίσκεται στον πάγκο, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να αρχίσει στο βασικό σχήμα.

«Δεν ξέρω εάν θα τους έχω στη διάθεσή μου. Ο Ρόμαν βγήκε προχθές από την προπόνηση με κάποια ενόχληση, χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Χθες δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Θα πρέπει, όμως, να περιμένουμε σήμερα να μας πει πώς νιώθω και πώς είναι για να δούμε εάν θα είναι στην αποστολή. Ο Αγιούμπ έπαιξε χθες, σήμερα ταξιδεύει και δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει.

Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, ελπίζουμε να φτάσει εγκαίρως για να βρεθεί στον πάγκο τουλάχιστον για να μας βοηθήσει αν χρειαστεί σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή του παιχνιδιού. Βασικός δεν θα παίξει όμως γιατί έπαιξε χθες ένα παιχνίδι (σ.σ. στον τελικό του Κόπα Άφρικα), είχε ένα ταξίδι αρκετά μεγάλο. Φανταζόμαστε πως θα φτάσει εγκαίρως για να είναι τουλάχιστον στον πάγκο» ανέφερε σχετικά ο Μεντιλίμπαρ.