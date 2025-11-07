Ακόμη δύο αποχωρήσεις υπήρξαν στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καθώς μετά τον τεχνικό διευθυντή των ακαδημιών της ομάδας, Ζοσέ Ανιγκό, παρελθόν αποτελούν ακόμη δύο πρόσωπα από το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή η ερυθρόλευκη ΠΑΕ γνωστοποίησε πως λύθηκε η συνεργασία της ομάδας με τους Γιώργο Κοκολάκη και Γιώργο Βαΐτση, οι οποίοι ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου.

Μένει πλέον να φανεί εάν θα υπάρξουν νέες προσθήκες για να καλυφθούν τα κενά αυτών που έχουν αποχωρήσει από το κλαμπ.

