Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο φινάλε του Super Cup, κατακτώντας το τρόπαιο μετά τη νίκη με 3-0 επί τον ΟΦΗ στην παράταση μέσα στο κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο που είχε έντονο παλμό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι εξέδρες του γηπέδου γέμισαν από φιλάθλους και των δύο ομάδων, οι οποίοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με συνθήματα και αδιάκοπη στήριξη προς τους ποδοσφαιριστές. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να βρεθούν στο Ηράκλειο και να στηρίξουν την ομάδα τους σε ακόμη έναν τελικό.

