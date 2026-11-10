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Ένας απαιτητικός αγωνιστικός μαραθώνιος περιμένει τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, με τους Πειραιώτες να μπαίνουν σε μια περίοδο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τους στόχους τους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το πρόγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα βαρύ, με ντέρμπι, ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και συνεχόμενα ταξίδια, χωρίς μεγάλα περιθώρια ξεκούρασης.
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