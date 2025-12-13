Θετικό αποτύπωμα άφησε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ακόμη και σε μια απρόσμενη και άβολη στιγμή της καθημερινότητας.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού ενεπλάκη πριν από λίγες ημέρες σε ένα μικρό τροχαίο στην Παραλιακή, έχοντας την ευθύνη του συμβάντος. Ωστόσο, η στάση του αμέσως μετά το περιστατικό ήταν αυτή που ξεχώρισε. Ο έμπειρος φορ φρόντισε να αναλάβει πλήρως την ευθύνη, διατηρώντας άψογη συμπεριφορά απέναντι στην οδηγό του άλλου οχήματος.

Μάλιστα, η κ. Τσουμάκη, η οποία ενεπλάκη στο ατύχημα, μοιράστηκε δημόσια το περιστατικό, δημοσιεύοντας και μια σέλφι με τον ποδοσφαιριστή, μιλώντας με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την ευγένεια, την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του Ελ Κααμπί.

Το σχετικό μήνυμα:

«Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά.

Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!!

Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!».