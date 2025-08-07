Από ένα απρόοπτο επισκιάστηκε η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε από το πρόγραμμα των Πειραιωτών, μετά από ένα τάκλιν που δέχτηκε και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Αυτή τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι συνεχίζουν την προετοιμασία με τρεις στόπερ, τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον Λορέντσο Πιρόλα και τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο.

Η προπόνηση της Πέμπτης (7/8), τελευταίας στην Ολλανδία, περιλάμβανε προθέρμανση, rondos, κατοχή τέσσερις εναντίον τεσσάρων συν τρεις σε δύο γήπεδα, συνδυασμούς και τελειώματα, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι οκτώ εναντίον οκτώ στο μισό γήπεδο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης