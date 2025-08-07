Από ένα απρόοπτο επισκιάστηκε η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε από το πρόγραμμα των Πειραιωτών, μετά από ένα τάκλιν που δέχτηκε και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Αυτή τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι συνεχίζουν την προετοιμασία με τρεις στόπερ, τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον Λορέντσο Πιρόλα και τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο.

Η προπόνηση της Πέμπτης (7/8), τελευταίας στην Ολλανδία, περιλάμβανε προθέρμανση, rondos, κατοχή τέσσερις εναντίον τεσσάρων συν τρεις σε δύο γήπεδα, συνδυασμούς και τελειώματα, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι οκτώ εναντίον οκτώ στο μισό γήπεδο.