Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει στις λίστες μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Ο νεαρός διεθνής μέσος του Ολυμπιακού κατέκτησε το βραβείο του «Golden Boy», καθώς συγκέντρωσε την προτίμηση των ψηφοφόρων στην διαδικασία, που έγινε μέσω διαδικτύου.

Ο Μουζακίτης θριάμβευσε στις επιλογές των φιλάθλων, αφού επικράτησε κορυφαίων νεαρών «αστέρων» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως οι Τούρκοι, Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους.

Ιταλικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν πως Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νάπολι έχουν κάνει ήδη τις πρώτες επαφές με τον Ολυμπιακό.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν επίσης πως η ομάδα του Πειραιά αξιώνει περίπου 30 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματά του.