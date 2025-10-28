Με πολλές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί το απόγευμα της Τετάρτης (29/10, 17:30, COSMOTE SPORT 1 HD) απέναντι στον Βόλο ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αν κρίνει κανείς από τους παίκτες που αποφάσισε ν’ αφήσει εκτός αποστολής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό ότι ο Βάσκος τεχνικός θα παρατάξει μία ενδεκάδα που δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνη που εμπιστεύθηκε στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος εναντίον της ΑΕΚ.

Ο 63χρονος προπονητής άφησε εκτός τους Τζολάκη, Ελ Κααμπί, Ποντένσε, Γκαρθία, Τσικίνιο και Ρέτσο, για λόγους ξεκούρασης από τα συνεχόμενα ματς που αγωνίζονται, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτήν τους Βέζο, Λιατσικούρα, Μάνσα, Μπότη και Καλογερόπουλο.

Οι «εκλεκτοί» του Μεντιλίμπαρ για το ματς με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.