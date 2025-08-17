Με την απόκτηση του Ενρίκε Ταλίς αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του ο Ολυμπιακός.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ήρθαν σε συμφωνία με την Παλμέιρας, κι έτσι ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα δηλώνει από εδώ και στο εξής κάτοικος Πειραιά, υπογράφοντας με τους «ερυθρόλευκους» συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Οι Βραζιλιάνοι θα βάλουν στα ταμεία τους από την πώληση του Ταλίς το ποσό των 7 εκατ. ευρώ, ενώ θα κρατήσουν κι ένα υψηλό ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός στράικερ μετράει την τρέχουσα σεζόν 21 συμμετοχές με την Παλμέιρας (ανδρική ομάδα και Νέων), έχοντας σημειώσει 7 γκολ (τα 2 εξ αυτών με την ανδρική ομάδα).

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης