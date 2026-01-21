Η υπόθεση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπαίνει πλέον σε τροχιά εξελίξεων για τον Ολυμπιακό. Η άφιξη του μάνατζερ του Μαροκινού επιθετικού στην Αθήνα λειτουργεί ως σαφής ένδειξη ότι το επόμενο διάστημα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αν και πώς θα συνεχιστεί η κοινή τους πορεία.

Ο 32χρονος φορ επέστρεψε άμεσα στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» μετά το Κόπα Άφρικα, δείχνοντας έμπρακτα τη διάθεσή του να παραμείνει ενεργό κομμάτι της ομάδας σε μία απαιτητική ευρωπαϊκή περίοδο. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, παρά την ταλαιπωρία του ταξιδιού της επιστροφής από το Μαροκο και της άσχημης ψυχολογικής του κατάστασης λόγω της απώλειας του τροπαίου, έδειξε ότι ο ίδιος θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

Ο Ελ Κααμπί αποτελεί σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού, ενώ η συνέπεια του στο σκοράρισμα και η παρουσία του σε μεγάλα παιχνίδια έχουν ενισχύσει σημαντικά τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτή η εικόνα του, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του με την εθνική Μαρόκου, έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον συλλόγων εκτός Ελλάδας.

