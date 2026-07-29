Λίγο μετά την ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Στεφάν Ορτέγκα συστήθηκε στον κόσμο των ερυθρόλευκων, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Ο Στέφαν Ορτέγκα εξέφρασε τον μεγάλο του ενθουσιασμό για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας το ευρωπαϊκό μέγεθος του συλλόγου, το οποίο ήταν κάτι που αντιλήφθηκε αμέσως από τη θερμή υποδοχή των φιλάθλων στο αεροδρόμιο, ενώ έλαβε και πολλά υποστηρικτικά μηνύματα από Έλληνες της ομογένειας στη Γερμανία.

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